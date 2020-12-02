Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов
Фото: Christin Klose/dpa-tmn/www.globallookpress.com
В список вошли ведущие отечественные киноплатформы

Роскомнадзор объявил о формировании реестра российских аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом сообщается на официальном портале надзорной службы.

Отмечается, что в перечень войдут сервисы, которые ориентированы в основном на российских пользователей с посещаемостью, превышающей 100 тыс. человек в день.

Владельцы сервисов, которые включены в реестр, могут подать запрос на предварительную установку своих приложений в систему электроники, ввозимую на российскую территорию в соответствии с федеральным законом, который вступит в силу со следующего года.

В список реестра вошли популярные киносервисы и платформы, в том числе и те, которые сформированы рядом телеканалов.

Подробная информация размещена на сайте Роскомнадзора.

Егор МАЛКОВ

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