Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов

В список вошли ведущие отечественные киноплатформы

Роскомнадзор объявил о формировании реестра российских аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом сообщается на официальном портале надзорной службы.

Отмечается, что в перечень войдут сервисы, которые ориентированы в основном на российских пользователей с посещаемостью, превышающей 100 тыс. человек в день.

Владельцы сервисов, которые включены в реестр, могут подать запрос на предварительную установку своих приложений в систему электроники, ввозимую на российскую территорию в соответствии с федеральным законом, который вступит в силу со следующего года.

В список реестра вошли популярные киносервисы и платформы, в том числе и те, которые сформированы рядом телеканалов.

Подробная информация размещена на сайте Роскомнадзора.