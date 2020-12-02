В группе Дятлова нашли немецкого диверсанта

В группе Дятлова нашли немецкого диверсанта
Фото: Adam Clarke/moodboard/www.globallookpress.com
Среди погибших в 1959 году был сотрудник СС, уверен конспиролог

Блогер Валентин Дягтерев опубликовал фотографию с преподавателями разведывательной школы СС, на которой, по его словам, стоит вместе с коллегами участник группы дятловцев Семен Золтарев. Своими мыслями конспиролог решил поделиться в интернет-дневнике.

Дегтярев сообщил, что нашел фотографию, на которой Золотарев позирует перед камерой с преподавательским составом СС во время отдыха в нацистской форме.

По словам блогера, биография участника группы Дятлова полна странностей: после демобилизации с фронта Семен не стал возвращаться домой, в Краснодарский край, а решил направиться Минск, чтобы поступить в пединститут.

Также Валентин заявил, что старшего брата Семена расстреляли за дезертирство в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на это, в 1944 году Дегтярев-младший стал членом КПСС. А до весны 1945 года в биографии дятловца присутствует "пробел" - по словам конспиролога, о местонахождении Семена в этот промежуток времени ничего неизвестно.

Также блогер добавил, что экспертиза останков Золотарева, по информации СМИ, показала, что тело принадлежит другому человеку.

Исходя из приведенных доводов, уверен Валентин, можно сделать вывод о том, что Золотарева могли убить в плену, а его документы забрал себе некий диверсант из нацистской Германии, который затем пересек линию фронта.

Ранее в Сети появился фильм, в котором раскрыты причины гибели группы Дятлова в 1959 году.

Егор МАЛКОВ

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