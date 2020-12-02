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Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, как правильно проводить уборку в квартире, если в ней есть заболевший коронавирусом. Существуют некоторые нюансы, следование которым поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Отмечается, что вирус может находиться в воздухе, на руках и одежде зараженного, на поверхностях мебели, посуде, из которой ест больной, а также на предметах ухода – расческе, ножницах и других вещах. Поэтому важно периодически проводить не только влажную уборку, но и дезинфекцию.
Дезинфицировать посуду и одежду поможет термохимическая и химическая обработки при температуре +60°C. Подобные условия создадут стиральная и посудомоечная машины.
После уборки весь используемый в процессе материал – щетки, швабру, тряпки, необходимо поместить в дезинфицирующий раствор. Далее нужно тщательно прополоскать инвентарь, высушить его и убрать в отдельное место.
В качестве средств для дезинфекции подойдут те, в которых содержатся катионные поверхностно-активные вещества – четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, полимерные производные гуанидина. Кроме того, эффективными являются спиртосодержащие средства.
Ранее появилась информация, что ВОЗ пересмотрела требования к ношению защитных масок от COVID-19.
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