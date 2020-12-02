В центре Еревана возобновились протесты из-за Пашиняна

Жители Армении требуют отставки премьер-министра

В центре Еревана снова началась акция протеста. Оппозиция вышла на улицу с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

Протестующие выкрикивают лозунги, обвиняя премьера в предательстве. При этом шествие проходит мирно, полиция не вмешивается, пишет РИА "Новости".

Протесты в Армении из-за соглашения по Нагорному Карабаху продолжаются уже несколько недель. Недовольные намерены выгнать Пашиняна с поста премьера, о чем заявляли и ранее.

Карина СИРАЗОВА

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