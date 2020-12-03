Экс-главе Пятой республики было 94 года

Ушел из жизни бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Смерть, по словам родных, наступила из-за последствий коронавируса.

О кончине главы Пятой республики стало известно поздно вечером в среду, 2 декабря. Ранее сообщалось о его госпитализации 14 сентября с "легкой инфекцией".

Через два месяца экс-президент снова попал в одну из парижских больниц. На этот раз, по данным радио Europe 1, его поместили в кардиологическое отделение.

Валери Жискар д'Эстен был резидентом Франции был семь лет – с 1974-го по 1981 год. Во время его правления Пятая республика стала одной из самых дружественных по отношению к СССР западных стран, хотя именно этот глава государства выступал за развертывание американских ракет в Европе, отмечает телеканал "360".