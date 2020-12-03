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Эксперты Верховного суда прояснили ситуацию с начисленными
по ошибке социальными выплатами. Так, если человеку присвоили инвалидность, однако
позже это решение было признано неправильным, возвращать в казну полученные за период
"ложной инвалидности" средства не нужно.
Все дело в том, что люди не могут нести ответственность за ошибочные решения медицинских экспертов. Поэтому все начисленные из-за этого средства можно оставить себе. Судебные специалисты пояснили, что, если человек не делал ничего незаконного для того, чтобы получить инвалидность, а значит и гособеспечение, то наказывать его не за что. При этом здесь работает принцип презумпции невиновности, поясняется на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.
Право не возвращать деньги распространяется и на другие выплаты (стипендии, алименты, зарплаты и т.д.), которые необходимы человеку для обеспечения своего существования.
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