Деньги государству можно не возвращать

Эксперты Верховного суда прояснили ситуацию с начисленными по ошибке социальными выплатами. Так, если человеку присвоили инвалидность, однако позже это решение было признано неправильным, возвращать в казну полученные за период "ложной инвалидности" средства не нужно.



Все дело в том, что люди не могут нести ответственность за ошибочные решения медицинских экспертов. Поэтому все начисленные из-за этого средства можно оставить себе. Судебные специалисты пояснили, что, если человек не делал ничего незаконного для того, чтобы получить инвалидность, а значит и гособеспечение, то наказывать его не за что. При этом здесь работает принцип презумпции невиновности, поясняется на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Право не возвращать деньги распространяется и на другие выплаты (стипендии, алименты, зарплаты и т.д.), которые необходимы человеку для обеспечения своего существования.

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