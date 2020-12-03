Пострадавший в драке водитель требует с Кокорина и Мамаева миллион рублей

Потерпевший по делу хочет, чтобы ему выплатили компенсацию

Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук хочет получить от футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина один миллион рублей за моральный вред. Об этом рассказал адвокат игрока "Ростова" Игорь Бушманов.

Как пишет РИА "Новости", Соловчук уже подал иск в суд. Однако защитник Мамаева считает, что водитель злоупотребляет правом. Ведь на его счету уже лежит 500 тыс. рублей, которые футболист готов был заплатить в качестве компенсации. 

Соловчук пострадал в мае 2019 года, когда Мамаев и Кокорин устроили в центре Москвы две драки. Его автомобиль также получил повреждения. Футболисты же получили реальные сроки, но были освобождены спустя 11 месяц заключения. 

Полина ИВАНОВА

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