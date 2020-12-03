Как глава РАН помог "Диссернету" академиков победить

Российская академия наук по большей части сегодня выдает вместо изобретений лишь скандалы

Принято считать, что академическая наука – это такое "сияние чистого разума", что как бы и грех низводить ее до примитивных радостей жизни. На деле это, конечно, не так, хотя и не каждое изобретение может сразу принести практическую пользу. Беда лишь в том, что Российская академия наук по большей части сегодня выдает вместо изобретений лишь скандалы.

Накануне своего избрания президентом РАН Александр Сергеев убеждал академиков: "Мы должны расширять и укреплять сотрудничество с крупнейшими госкорпорациями – "Росатомом", "Роскосмосом", "Ростехом", искать новых крупных партнеров. Крупные проекты должны снова стать визитной карточкой Российской академии наук". До грандиозных проектов дело не дошло, они, как отмечается, все больше уходят в Сколково, Курчатовский институт, Высшую школу экономики.

Тем не менее, если и есть госкорпорация, с которой у РАН есть что-то общее, так это "Роскосмос" – летать в космос почти разучились, зато рисуем программы освоения Марса, поем, и что ни день да потрясаем страну каким-нибудь скандалом. Как правило, по поводу ареста очередного взяточника. В РАН, похоже, петь пока никому не хочется, зато скандалов хоть отбавляй, разве что до коррупционных дел еще не дошло.

Например, скандал вокруг российских научных журналов многие связывают не с чистотой науки, а с финансовыми потоками в этой сфере. Право на публикацию российских научных работ за рубежом контролируется рядом иностранных компаний. Например, значительная доля приходится на американскую Pleiades Publishing. До 2021 года Pleiades Publishing обладает исключительными правами на распространение по миру англоязычных версий 181 журнала РАН. При этом только за пару лет действия контракта Pleiades Publishing задолжала российской стороне 1,3 млрд рублей.

Скандально известна и комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований (КПФНИ). Ее деятельность курирует вице-президент РАН Алексей Хохлов, хоть сам он это и отрицает. Алексей Хохлов – довольно известная фигура. В свое время он даже претендовал на должность главы академии, но правительство неожиданно сняло его кандидатуру с выборов президента РАН без объяснения причин.

Еще до выборов президента РАН некоторые академики, особенно в президиуме академии, не слишком лестно отзывались о Хохлове, укоряя его в том, что он раскалывает научный лагерь, излишне критикуя своих же.

Еще один член комиссии – Петр Талантов – до недавнего времени являлся руководителем научно-просветительского фонда "Эволюция", созданного на месте объявленного "иностранным агентом" фонда "Династия", кандидат наук. Он – финалист конкурса РАН за лучшие работы в области популяризации науки. Конкурс этот проводила комиссия РАН по популяризации науки, которую возглавляет Алексей Хохлов.

Множество среди членов комиссии и других примечательных личностей, кто объединен членством не только в "Диссернет", но и работой в Штабе Навального, оппозиционных газете "Троицкий вариант" и "Клубе 1 июля". При этом взявшись судить других ученых сами они, как минимум не безгрешны, как собственно и сам "Диссернет", чья методика скандальных разоблачений неоднократно подвергалась критике. И кажется странным, что именно их правила и регламенты теперь определяют жизнь и порядки в Российской академии наук.

Чем занимается в это время глава РАН Сергеев – не понятно. Возможно, это и есть главная цель всех скандалов, которые устраивает пляшущий под чью-то дудку "Диссернет", – продемонстрировать, что Сергеев не в состоянии управлять РАН и решать нынешние проблемы академии, а потому должен передать власть кому-то более способному. Тем более, что вопреки обещаниям Сергеева улучшить финансирование РАН и фундаментальных исследований, все оборачивается все хуже и хуже: радикальным перераспределением финансирования может обернуться объединение Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Именно РФФИ по большей части финансировал исследования РАН, но теперь он вместе с деньгами уйдет под крышу РНФ, и сколько тех денег останется РАН предсказать сложно.

Сейчас академики делают вид, что для них новость об оптимизации фондов стала неожиданностью. На самом деле закрытие РФФИ в правительстве стали обсуждать еще год назад. И уже тогда РАН никто ни о чем не спрашивал. То, что правительство вновь вернулось к этой идее, свидетельствует о том, что за год Сергеев так и не смог доказать эффективность работы РФФИ и его административного ресурса не хватило на то, чтобы отбить атаку на единственный фонд, дающий деньги на фундаментальную науку в стране. Когда Сергеева избирали президентом РАН, он обещал академикам более светлые перспективы, которые, как теперь выясняется, оказались миражами.