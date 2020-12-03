Можно обойтись без таблеток: назван действенный способ поднять иммунитет

Можно обойтись без таблеток: назван действенный способ поднять иммунитет
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Употребление определенных продуктов может укрепить здоровье

В эпоху пандемии коронавируса необходимо внимательно следить за здоровьем. Однако необязательно для этого пить таблетки. Врач посоветовала просто разнообразить свой рацион, добавив в него продукты, укрепляющие иммунитет. 

Самым доступным способом улучшить здоровье является напиток из кислых ягод – брусники, калины, облепихи, рябины – с добавлением лимона. Врач подчеркнула, что такой витаминный коктейль поможет не только снизить риск заражения коронавирусом, но и восстановит кислотно-щелочной баланс, пишет News.ru

Также укрепить иммунитет поможет настойка прополиса, которой нужно полоскать рот и орошать нос. 

Не менее эффективны хрен, красный перец и васаби. Перечисленные продукты стимулируют пищеварительную систему, которая вырабатывает большую часть иммуномодулирующих клеток человека. 

Еще одно средство – маточное молочко, которое лучше всего приобретать на Алтае, чтобы не столкнуться с подделкой. Его можно употреблять в пищу в жидком виде, в виде мумие или в таблетках. 

При этом не стоит забывать необходимое количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме. А вот от приема иммуномодуляторов лучше отказаться, уточняет URA.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно убираться в квартире при наличии больного коронавирусом. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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