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В эпоху пандемии коронавируса необходимо внимательно следить за здоровьем. Однако необязательно для этого пить таблетки. Врач посоветовала просто разнообразить свой рацион, добавив в него продукты, укрепляющие иммунитет.
Самым доступным способом улучшить здоровье является напиток из кислых ягод – брусники, калины, облепихи, рябины – с добавлением лимона. Врач подчеркнула, что такой витаминный коктейль поможет не только снизить риск заражения коронавирусом, но и восстановит кислотно-щелочной баланс, пишет News.ru
Также укрепить иммунитет поможет настойка прополиса, которой нужно полоскать рот и орошать нос.
Не менее эффективны хрен, красный перец и васаби. Перечисленные продукты стимулируют пищеварительную систему, которая вырабатывает большую часть иммуномодулирующих клеток человека.
Еще одно средство – маточное молочко, которое лучше всего приобретать на Алтае, чтобы не столкнуться с подделкой. Его можно употреблять в пищу в жидком виде, в виде мумие или в таблетках.
При этом не стоит забывать необходимое количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме. А вот от приема иммуномодуляторов лучше отказаться, уточняет URA.ru.
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