Туристов призвали не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год

Власти намеренно снижают привлекательность города для путешественников

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге ухудшается. Поэтому местные власти призывают туристов провести Новый год и каникулы в другом месте. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин.

Как передает "Интерфакс", в Северной столице на новогодние праздники будет ограничена работа кафе и ресторанов, а также сокращены концерты. Одной из причин такого развития событий стал концерт Басты. 

Также Елин призвал людей заботить о своем здоровье и окружающих. Он подчеркнул, что в ближайшее время вводить новые ограничения не планируется, а власти надеются, что до Нового года ситуация стабилизируется. 

Полина ИВАНОВА

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