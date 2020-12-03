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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге ухудшается. Поэтому местные власти призывают туристов провести Новый год и каникулы в другом месте. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин.
Как передает "Интерфакс", в Северной столице на новогодние праздники будет ограничена работа кафе и ресторанов, а также сокращены концерты. Одной из причин такого развития событий стал концерт Басты.
Также Елин призвал людей заботить о своем здоровье и окружающих. Он подчеркнул, что в ближайшее время вводить новые ограничения не планируется, а власти надеются, что до Нового года ситуация стабилизируется.
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