Разведка США: сообщения о ЧВК "Вагнер" в Ливии "неоднозначны"

Об этом говорится в опубликованном ведомством докладе

Главный инспектор Минобороны США по контртеррористическим операциям в Африке опубликовал доклад за III квартал 2020 года, который может осложнить тесные отношения Вашингтона со странами Персидского залива, передает издание Foreign Policy.



В статье, со ссылкой на документ, говорится, что ОАЭ, возможно, выделяют средства для ЧВК "Вагнер" в Ливии. При этом эксперты уже не в первый раз приписывают Абу-Даби финансирование компании. Однако никаких реальных доказательств они не приводят.

В связи с этим остается неясным, на какие именно данные опирался Пентагон при подготовке доклада. Интерес вызывает и вопрос, обладал ли главный инспектор хоть какой-нибудь закрытой и достоверной информацией, либо же он составлял доклад, опираясь лишь на голословное мнение экспертов. Почему авторы документа не опираются на факты — по-прежнему остается вопросом без ответа.

К примеру, если открыть доклад и набрать в поисковике слово "Wagner", то появятся всего два предложения:

"The DIA said that reporting on who is financing the Wagner Group’s continued presence in Libya is "ambiguous". The DIA assessed that the United Arab Emirates may provide some financing for the group’s operations".

Редакция "Утро.ру" приводит дословный перевод этих строк:

"Разведывательное управление МО США заявило, что сообщения о финансировании ЧВК "Вагнер" в Ливии "неоднозначны". Ведомство предполагает, что Объединенные Арабские Эмираты могут предоставлять некоторые средства для операций компании".

Получается, речь идет об уровне информации из разряда "очень вероятно", но без реальных доказательств. Ссылается доклад в этом фрагменте на закрытые запросы главного инспектора Пентагона от 29 сентября. Причем текста соответствующих секретных вопросов, как и ответов на них, нет – их нельзя раскрывать.

Исходя из этого, напрашивается вывод, что Разведуправление США намеренно распространяет вбросы о ЧВК "Вагнер" в Ливии. Вашингтон привычно избегает конкретики в заявлениях. Это делается для создания информационного шума, который позволит создать из банального фейка, основывающегося на неподтвержденных данных, масштабную медиакампанию.