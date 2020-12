Возвращение в Белый дом Дженифер Псаки, которой Джо Байден доверил быть рупором президентской администрации после его вступления в должность, началось со скандала. Будущий пресс-секретарь правительства США расстроилась из-за хорошей памяти американцев и назвала обидчиков "российскими марионетками".

Все началось из-за фотографии, на которой Джен Псаки в розовой шапке-ушанке стоит в обнимку с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Снимок был сделан в 2014 г., но про него вспомнили, когда Байден предложил бывшему пресс-секретарю Госдепа должность официального представителя Белого дома.

Почему-то Псаки решила, что все, кто опубликовал ту фотографию сейчас, задались целью "дискредитировать мощные голоса и распространять дезинформацию, чтобы сбить с толку общественность".

"Любой, кто это повторяет (вольно или невольно), - просто марионетка пропагандистской машины"

– написала Псаки в "Твиттере".

For anyone who hasn't been the target of Russian propaganda (cc: @McFaul @HillaryClinton) the purpose is to discredit powerful messengers and to spread misinformation to confuse the public. Anyone who repeats it is (unwitting or not) simply a puppet of the propaganda machine.