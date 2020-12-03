Будущий пресс-секретарь Белого дома задала планку новой президентской администрации

Возвращение в Белый дом Дженифер Псаки, которой Джо Байден доверил быть рупором президентской администрации после его вступления в должность, началось со скандала. Будущий пресс-секретарь правительства США расстроилась из-за хорошей памяти американцев и назвала обидчиков "российскими марионетками".

Все началось из-за фотографии, на которой Джен Псаки в розовой шапке-ушанке стоит в обнимку с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Снимок был сделан в 2014 г., но про него вспомнили, когда Байден предложил бывшему пресс-секретарю Госдепа должность официального представителя Белого дома.

Почему-то Псаки решила, что все, кто опубликовал ту фотографию сейчас, задались целью "дискредитировать мощные голоса и распространять дезинформацию, чтобы сбить с толку общественность".

"Любой, кто это повторяет (вольно или невольно), - просто марионетка пропагандистской машины"

– написала Псаки в "Твиттере".

For anyone who hasn't been the target of Russian propaganda (cc: @McFaul @HillaryClinton) the purpose is to discredit powerful messengers and to spread misinformation to confuse the public. Anyone who repeats it is (unwitting or not) simply a puppet of the propaganda machine. — Jen Psaki (@jrpsaki) December 1, 2020

Это сообщение вызвало куда более яркую реакцию, чем сама старая фотография. Причем если бывшая соперница Дональда Трампа Хиллари Клинтон поддержала Псаки, отметив, что "может подтвердить" сказанное, то многих американцев такая реакция будущего пресс-секретаря Белого дома повергла в шок.

"Россия тебе нафотошопила эту шапку?", "Какая дезинформация? Ты на самом деле там позировала в этой шапке", "Шапка была частью пропаганды?" – пишут подписчики Псаки.

Среди комментариев встречаются и более жесткие:

"Таким абсурдным твитом вы просто показали свою умственную ограниченность… Вы установили стандарт на следующие четыре года - это самое дно",

– приводит Fox News мнение бывший инспектор ООН Скотта Риттера.

Ранее стало известно, что Байден решил окружить себя проверенными русофобами.