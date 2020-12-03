Лукашенко с автоматом вызвал смех омоновцев

Лукашенко с автоматом вызвал смех омоновцев
Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Белорусские силовики не смогли сдержаться, увидев вооруженного до зубов президента

В интернете появились не известные ранее видеокадры, на которых глава Белоруссии Александр Лукашенко появился на улице с оружием в руках.

Съемку вели сами омоновцы, охранявшие 23 августа Дворец Независимости в Минске. Судя по их комментариям, они не ожидали, что президент к ним выйдет. Еще больше их удивило, что и глава республики, и его младший сын Николай вооружены:

"Это что – Калаш? У него Калаш!", "Кольку вооружил!", "Вооружил своего сына до зубов. Пистолет, автомат", 

- слышны комментарии за кадром. У некоторых вид президента вызвал смех, другие отреагировали еще более эмоционально – с матерком.

Из этой записи, кстати, стало понятно кодовое обозначение президента РБ среди силовиков – это не только позывной "Первый", но и "Восток".

Лукашенко стал победителем на выборах президента 9 августа 2020 года. Однако этот результат не признали сторонники оппозиции. В Белоруссии начались массовые протесты, которые жестко подавляли силы правопорядка. Во время одного из таких народных маршей президент прилетел в свою резиденцию на вертолете в военной экипировке.  Позже эти кадры вызвали множество насмешек в Сети.

Фоторепортаж
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Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Саша Бортич. Фото: instagram.com/bortich Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Макс Корж. Фото: instagram.com/maxkorzhmus
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Ляля
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Позёр.
Гость
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И все-таки "путаны" эти журналисты. До выборов и некоторое время после так облизывали президента Лукашеко (некотрые даже побаивались брать интервью), а теперь сново смакивают некотрорыми кадрами момента...Мало того это же видно что делается преднамерено, чтобы побыстрее удалить из политики Лукашенко...и не без согласия на самом верху.
Гость
Ответить
И все-таки "путаны" эти журналисты. До выборов и некоторое время после так облизывали президента (некотрые даже побаивались брать интервью), а теперь сново смакывают некотрорыми кадрами моменто...Мало товго это же видно что делается преднамерено чтобы побыстрее удалить из политики Лукашенко...и не без согласия на самом верху.
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