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В интернете появились не известные ранее видеокадры, на которых глава Белоруссии Александр Лукашенко появился на улице с оружием в руках.
Съемку вели сами омоновцы, охранявшие 23 августа Дворец Независимости в Минске. Судя по их комментариям, они не ожидали, что президент к ним выйдет. Еще больше их удивило, что и глава республики, и его младший сын Николай вооружены:
"Это что – Калаш? У него Калаш!", "Кольку вооружил!", "Вооружил своего сына до зубов. Пистолет, автомат",
- слышны комментарии за кадром. У некоторых вид президента вызвал смех, другие отреагировали еще более эмоционально – с матерком.
Из этой записи, кстати, стало понятно кодовое обозначение президента РБ среди силовиков – это не только позывной "Первый", но и "Восток".
Лукашенко стал победителем на выборах президента 9 августа 2020 года. Однако этот результат не признали сторонники оппозиции. В Белоруссии начались массовые протесты, которые жестко подавляли силы правопорядка. Во время одного из таких народных маршей президент прилетел в свою резиденцию на вертолете в военной экипировке. Позже эти кадры вызвали множество насмешек в Сети.
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