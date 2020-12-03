Три выплаты: как в России назначают пенсии инвалидам

Условия для получения денег раскрыли в ПФР

В нашей стране 11,7 миллиона инвалидов. Как им назначают выплаты и от чего зависит сумма, рассказали в Пенсионном фонде.

Потерявшие трудоспособность россияне получают три вида пенсии. 

Ставшим инвалидами во время службы в армии, подготовки, выполнения полетов в космос, а еще вследствие катастроф – радиационных или техногенных – 41 тысяче граждан назначена государственная пенсия. Ее сумма в среднем, составляет 13,2 тыс. рублей. 

Если до получения инвалидности человек работал, даже один день, ему выплачивается страховая пенсия – чуть больше или чуть меньше 9,8 тыс. рублей. Таких в нашей стране 2,05 миллиона жителей.

В случае, когда инвалид физически не мог трудиться, ему устанавливается социальная пенсия. Ее сумма, в среднем, 10,6 тыс. рублей. Она уже назначена  2,1 миллиона россиян, сообщает ПФР.

Те, кто стал инвалидом на войне, к примеру, во время Великой Отечественной, имеют право на  государственную пенсию и по старости – в целом, это почти 31 – 40 тыс. рублей. Такую у нас получают 61 тысяча граждан, передает телеканал "360".  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН

Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса

В противостояние России и США в Арктике втягивается Европа

Нейтральные Швеция и Финляндия встали перед выбором

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1233 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей