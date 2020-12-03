Условия для получения денег раскрыли в ПФР

В нашей стране 11,7 миллиона инвалидов. Как им назначают выплаты и от чего зависит сумма, рассказали в Пенсионном фонде.

Потерявшие трудоспособность россияне получают три вида пенсии.

Ставшим инвалидами во время службы в армии, подготовки, выполнения полетов в космос, а еще вследствие катастроф – радиационных или техногенных – 41 тысяче граждан назначена государственная пенсия. Ее сумма в среднем, составляет 13,2 тыс. рублей.

Если до получения инвалидности человек работал, даже один день, ему выплачивается страховая пенсия – чуть больше или чуть меньше 9,8 тыс. рублей. Таких в нашей стране 2,05 миллиона жителей.

В случае, когда инвалид физически не мог трудиться, ему устанавливается социальная пенсия. Ее сумма, в среднем, 10,6 тыс. рублей. Она уже назначена 2,1 миллиона россиян, сообщает ПФР.

Те, кто стал инвалидом на войне, к примеру, во время Великой Отечественной, имеют право на государственную пенсию и по старости – в целом, это почти 31 – 40 тыс. рублей. Такую у нас получают 61 тысяча граждан, передает телеканал "360".