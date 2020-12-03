Предпочтение лучше отдать нарядам белого, серого или серебристого цветов

Накануне Нового года – года Белого Металлического Быка, астрологи рассказали, в чем лучше встретить праздник. Считается, что от выбора правильного наряда зависит, будет ли благосклонен к вам рогатый символ.

Главное правило, которым необходимо руководствоваться при выборе наряда – не нужно перебарщивать с деталями.



Что можно надевать

Специалисты отмечают, что важно отдать предпочтение следующим цветам – белому, серому и серебристому. По мнению астрологов, первые два варианта привлекут финансовое благополучие в дом. Что касается серого наряда, то он поспособствует достижению карьерных высот.

Не стоит отказываться и от золотого цвета. Считается, что он притянет к своему носителю удачу. Еще один вариант – синяя или фиолетовая одежда, принесет гармонию и счастье.

Желательно выбирать удобный наряд, который не будет сковывать движения.

Что нельзя надевать

Новый год лучше не встречать в ярких или, наоборот, темных нарядах. Бык ненавидит красный цвет, кислотные оттенки, а также звериные принты – тигриные полосы, леопардовые пятна и другие.

Стоит отказаться от слишком откровенных и чересчур обтягивающих нарядов.

Какие украшения подойдут

Отличным дополнением к праздничному образу станут украшения из белого металла – серебра или белого золота.

Астрологи заявляют, что удачу принесут разнообразные украшения в виде металлических цепей, а также жемчуг.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие продукты должны быть на столе в новогоднюю ночь.