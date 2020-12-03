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Накануне Нового года – года Белого Металлического Быка, астрологи рассказали, в чем лучше встретить праздник. Считается, что от выбора правильного наряда зависит, будет ли благосклонен к вам рогатый символ.
Главное правило, которым необходимо руководствоваться при выборе наряда – не нужно перебарщивать с деталями.
Что можно надевать
Специалисты отмечают, что важно отдать предпочтение следующим цветам – белому, серому и серебристому. По мнению астрологов, первые два варианта привлекут финансовое благополучие в дом. Что касается серого наряда, то он поспособствует достижению карьерных высот.
Не стоит отказываться и от золотого цвета. Считается, что он притянет к своему носителю удачу. Еще один вариант – синяя или фиолетовая одежда, принесет гармонию и счастье.
Желательно выбирать удобный наряд, который не будет сковывать движения.
Что нельзя надевать
Новый год лучше не встречать в ярких или, наоборот, темных нарядах. Бык ненавидит красный цвет, кислотные оттенки, а также звериные принты – тигриные полосы, леопардовые пятна и другие.
Стоит отказаться от слишком откровенных и чересчур обтягивающих нарядов.
Какие украшения подойдут
Отличным дополнением к праздничному образу станут украшения из белого металла – серебра или белого золота.
Астрологи заявляют, что удачу принесут разнообразные украшения в виде металлических цепей, а также жемчуг.
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