Победители "Большой перемены" поделились своими планами на будущее

Юные конкурсанты решили не останавливаться на достигнутом

Победители конкурса "Большая перемена", в котором выступили российские школьники, поделились своими планами на будущее. Юные таланты рассказали о том, куда планируют потратить выигранные средства.

Финал конкурса прошел с 31 по 5 ноября в "Артеке". Призовые места заняли всего 600 участников. Они получили по 1 млн рублей, которые могут потратить на оплату обучения, а также дополнительные баллы для поступления в высшие учебные заведения. Остальные победители – ученики 9-10 классов, выиграли по 200 тыс. У них есть возможность направить полученную сумму на допобразование, а также приобретение необходимых для учебы гаджетов.

Так, Наталья Авдеева, ученица 9 класса из Саратова, мечтает посвятить жизнь искусству. Школьница решила продемонстрировать жюри танцевальный ролик к 75-летию Великой Победы, в котором показала жизнь девушки до и после войны. Приз она потратит на оплату профессиональных курсов от ведущих танцоров, а также гаджетов, которые помогут ей развиться на платформе соцсетей.

Одиннадцатиклассник Иван Шишкин из Кирова разработал для конкурса концепцию своей компьютерной игры, в которой можно смоделировать реальные ситуации из жизни с помощью искусственного интеллекта. Молодой человек решил направить выигрыш на получение профессионального образования, а также приобретение мощного ноутбука.

Организаторами "Большой перемены" выступили АНО "Россия – страна возможностей", Минпросвещения, общественная организация "Российское движение школьников", а также "Роспатриотцентр".