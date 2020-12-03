В Госдуме объяснили важность законопроекта о физлицах-иноагентах

Новые меры необходимы для обеспечения национальной безопасности

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о расширении статуса иностранного агента. Эксперты объяснили, что эта мера позволит обеспечить национальную безопасность страны.

Сейчас иноагентами могут признать тех, кто распространяет информацию признанных иноагентами СМИ и получают деньги из-за рубежа. Теперь этот статус предложили давать и тем, кто занимается политической деятельностью в интересах другого государства или собирает сведения, которые могут использовать против безопасности России.

Сенаторы и депутаты предложили применять новые меры в ситуациях, которые не попадают под статью о госизмене и шпионаже. Законопроект направлен на реализацию конституционных норм о защите независимости нашей страны, объяснил руководитель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Лица, которые признают иноагентами, должны будут отчитываться перед Минюстом и своих действиях и трате полученных из-за рубежа финансов каждые полгода. Кроме того, они не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе.

"Получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа – зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете",

– высказался Василий Пискарев.

Предложенный документ был поддержан Минюстом. Во время заседания комитета ГД замглавы министерства Олег Свириденко отметил, что в течение трех лет НКО-иноагенты из-за границы получили около 2 млрд рублей. А вот сколько ушло на финансирование физлиц, еще предстоит выяснить.

Член Общественной палаты Мария Бутина добавила, что одних политических ограничений недостаточно и каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Так, в США зарегистрировано более 2 тыс. агентов-физлиц, но исключение составляют для религиозных и культурных деятелей.

Член Общественной палаты Александр Малькевич убежден в необходимости закона, так как работа по расшатыванию внутриполитической ситуации перед выборами в Думу в 2021 г., по его словам, уже ведется. Особую опасность представляют лидеры общественного мнения среди молодежи, считает Малькевич.

Не урегулирована ситуация с общественными объединениями без юрлица, например, с "Голосом". Ассоциацию включили в реестр иноагентов, после чего она стала работать в формате движения, что не требует образования юрлица. При этом "Голос" объявила набор 200 тысяч наблюдателей, подчеркнул эксперт.

Маркировка иноагента нужна для того, чтобы люди видели, что они получают информацию из зарубежных источников. Так, на Западе не просто маркируют, но и цензурируют контент, заключил Малькевич.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин тоже поддержал законопроект. Он отметил, что некоторые физлица "часто рядятся в овечьи шкуры патриотов, на самом деле нанося стране ущерб".

Ближайшее заседание Госдумы, на котором законопроект может быть рассмотрен, состоится 8 декабря.