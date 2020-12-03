Победитель конкурса "Лидеры России 2020" стал заместителем главы аппарата ЦИК России

Госслужащий рассказал о стоящих перед ним задачах

Александр Обухов, одержавший победу во втором сезоне конкурсного мероприятия "Лидеры России", созданного на президентской платформе "Россия – страна возможностей", стал заместителем главы Аппарата Центризбиркома.

По словам Обухова, его стратегическая цель заключается в создании условий, которые позволят осуществлять процесс цифровизации в национальной программе "Цифровая экономика РФ". Организаторам предстоит реализовать множество технологических задач высокой сложности, учитывая факт того, что выбранный путь является новаторским для всего мира.

Госслужащий добавил, что выступает ответственным лицом, занимающимся руководством сопровождения деятельности центра информатизации при Центризбиркоме. Вместе с коллегами Обухов отправится в рабочую поездку по регионам РФ, где сможет содействовать местным избирательным комиссиям по единой технической политике в инновационной сфере.

Глобальная цель, обозначенная главой ЦИК – новая цифровая платформа, которая должна в перспективе заменить действующую ГАС "Выборы", эффективно показывающую себя последнее двадцатилетие.

Всю свою профессиональную карьеру Обухов посвятил технологиям и программированию. Госслужащий начал работать инженером-программистом, дойдя до должности замглавы управления сервисной поддержки. Позднее он проработал в крупной организации, занимающейся разработкой ПО на международном уровне.

Конкурс "Лидеры России" проводится организацией "Россия – страна возможностей" в соответствии с поручением главы РФ Владимира Путина. Мероприятие реализовано при поддержке РАНХиГС и госслужбы при президенте России.