Президент выполнил просьбу участника мероприятия

Во время видеоконференции с Владимиром Путиным произошел трогательный случай. Один из общественных деятелей из Нижнего Новгорода попросил главу государства поздравить его дочь с днем рождения. Глава России не отказал ему в этой просьбе.

Мужчина рассказал, что из-за участия в видеоконференции он опоздает на праздник своей наследницы, передает Телеграм-канал "Пул №3".

"Но она мне сказала: "Пап, если президент меня поздравит, то я не сильно буду ругаться". Поэтому, Владимир Владимирович, выручайте! Дочку зовут Аня", – обратился он к Путину.

Глава государства переспросил, как зовут девочку, и уточнил, сколько лет ей исполнилось. После этого глава государства поздравил 13-летнюю Аню.

"Анечка, и я, и все мои коллеги из правительства, все участники сегодняшнего нашего широкого мероприятия – все поздравляют тебя с днем рождения", – обратился президент к дочери общественного деятеля.

Российский лидер попросил ее не сердиться на отца, ведь тот "занимается серьезным делом".



Владимир Владимирович добавил, что по приходу домой его коллега тепло поздравит наследницу с праздником, пишет "МИР24".

"Папа тебя очень любит!" – заключил Путин.

Ранее стало известно, что российский лидер развеселил вице-премьера Татьяну Голикову своим заявлением.