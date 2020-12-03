На столицу надвигаются сибирские холода

Холодный воздух с сильным морозом ожидает жителей российской столицы в предстоящую неделю. В ночное суток время температура опустится от 9 до 14 градусов градусов ниже нуля, сообщил глава "Фобоса" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в ближайшее время Москва окажется под влиянием Сибирского антициклона. Уже в это воскресенье покажется солнечное небо, что довольно редко для декабря, передает "Свободная Пресса".

В дневное время температура воздуха составит от 3 до 8 градусов мороза, сообщил Тишковец в интервью РИА "Новости".

Специалист добавил, что для жителей столицы наступит череда солнечных дней с минимальным количеством осадков. Установится "марсианская погода", передает "Общественная служба новостей".

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие выходные в российской столице до максимального уровня поднимется атмосферное давление.