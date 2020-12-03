В ОНФ обсудили шансы добровольцев на выборах в Госдуму

В ОНФ обсудили шансы добровольцев на выборах в Госдуму
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политическим партиям стоит обратить внимание на волонтеров, считают эксперты

Добровольцы могут быть востребованными кандидатами на выборах в Госдуму в 2021 году: партиям выгодно обращаться к тем, кто ведет активную общественную и волонтерскую деятельность, отметил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Шансы волонтеров на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента обсудили в МИА "Россия сегодня" в четверг, 3 декабря. Кузнецов отметил, что именно добровольцы усилят списки и округа:

"В политике есть большой запрос на людей с моральным авторитетом. Кто как не волонтеры обладают максимальным моральным авторитетом и имеют внутреннее право представлять общество в следующем парламенте?"

Глава исполкома ОНФ добавил, что добровольцы отличаются эмпатией и большим опытом коммуникации. А вот требовать серьезных навыков по хозяйственной работе от кандидатов не будут.

Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также подчеркнул: сильной стороной волонтеров является активность, искренность и отличное понимание человеческих проблем. Алексей Чеснаков заключил:

"Потребность в таких людях у политических партий будет расти. Но и потребность волонтеров в том, чтобы реализовать себя через политические партии, тоже будет расти".

Карина СИРАЗОВА

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