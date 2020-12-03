Россиян предупредили о мошенничестве при замене счетчиков

Подобные схемы они применяли в Подмосковье

В Балашихе выявили организацию, которая обманывала граждан с заменой счетчиков. Мошенники ходили по квартирам и, представляясь сотрудниками "ГорВодоУчета", предлагали жителям услугу по замене счетчиков по низкой цене, хотя лицензии на оказание подобных услуг у них не было. 

Как сообщили в ГУБР Подмосковья, руководитель компании лишился действующего разрешения на проведение операций по счетам, а саму организацию лишили лицензии. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются найти мошенников, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Россиянам напомнили, что по подобной схеме могут действовать мошенники и в других регионах страны. В случае визита неизвестных людей, представляющихся работниками коммунальных служб, следует связаться с УК и уточнить, направляла ли она каких-либо специалистов. 

О том, когда следует проводить поверку или замену счетчиков можно узнать в паспорте прибора, либо в едином платежном документе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

НАТО готовится к третьей мировой в Черном море

Руководство альянса радо любому поводу для наращивания военной истерии

В противостояние России и США в Арктике втягивается Европа

Нейтральные Швеция и Финляндия встали перед выбором

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1234 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей