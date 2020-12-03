Россиян предупредили о мошенничестве при замене счетчиков

Подобные схемы они применяли в Подмосковье

В Балашихе выявили организацию, которая обманывала граждан с заменой счетчиков. Мошенники ходили по квартирам и, представляясь сотрудниками "ГорВодоУчета", предлагали жителям услугу по замене счетчиков по низкой цене, хотя лицензии на оказание подобных услуг у них не было.

Как сообщили в ГУБР Подмосковья, руководитель компании лишился действующего разрешения на проведение операций по счетам, а саму организацию лишили лицензии. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются найти мошенников, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Россиянам напомнили, что по подобной схеме могут действовать мошенники и в других регионах страны. В случае визита неизвестных людей, представляющихся работниками коммунальных служб, следует связаться с УК и уточнить, направляла ли она каких-либо специалистов.

О том, когда следует проводить поверку или замену счетчиков можно узнать в паспорте прибора, либо в едином платежном документе.