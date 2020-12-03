Что такое атомные ядра: вышел новый эфир на "ПостНауке" с бизнесменом Романом Авдеевым

Зрителям рассказали, можно ли из железа получить золото с помощью инновационных технологий

Предприниматель, филантроп и соучредитель образовательной платформы "ПостНаука" Роман Авдеев вместе с доктором физико-математических наук Леонидом Григоренко провел прямой эфир, главной темой которого стали атомные ядра.

Выпуск приурочили к 75-летию атомной промышленности. "ПостНаука" выпустила его в рамках проекта "Путь атома", подготовленного совместно с компанией "Росатом". Он является частью гида "Атомы науки", и рассказывает об исследованиях атома на переднем крае фундаментальной физики.

Во время эфира Авдеев и Григоренко обсудили, из чего состоят ядра атома, что представляют из себя "экзотические" ядра и "ядерная материя". Также они рассказали, можно ли при помощи высоких технологий получить золото из железа.

Роман Авдеев является предпринимателем и соучредителем журнала "ПостНаука". На странице журнала в "Ютуб" регулярно проводятся познавательные прямые эфиры с его участием. Участниками выпусков становятся представители экономической сферы, области здоровья и саморазвития.

Вопросами фундаментальной науки канал не ограничивается и старается показать максимально широкую картину мира. Во время эфира обсуждают актуальные проблемы, пытаясь понять причины их возникновения и найти способы решения. Зрители могут задавать специалистам интересующие их вопросы.

Также Роман Авдеев является председателем совета директоров концерна "Россиум". Он владеет Московским кредитным банком, девелоперской компанией "Инград" и футбольным клубом "Торпедо Москва". Предприниматель основал фонд "Арифметика добра", который помогает детям-сиротам обрести семью. Сам бизнесмен является отцом 23 детей.