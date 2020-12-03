Снизить ежемесячные расходы поможет установка специальных приборов

С Нового года цены на ЖКХ снова вырастут. Тем не менее, платить за коммунальные услуги можно меньше аж на 40%. Основные способы экономии перечислил руководитель центра общественного контроля НП "ЖКХ Контроль" Дмитрий Данильев.

В первую очередь, необходимо установить индивидуальные приборы учета – это сократит большую часть расходов. "Счетчики помогают экономить до 40%", – пояснил эксперт. Также следует обратить внимание на энергоприборы: обычные лампы заменить светодиодными, а для нагрева воды в бойлерах выбрать природный газ – он дешевле.

Поможет сэкономить и установка теплового узла или прибора учета. Он позволит снизить траты на отопление до 30%, рассказал Дмитрий Данильев во время видеоконференции. Слова эксперта приводит "Экономика сегодня".

По прогнозам специалистов, цены на ЖКХ с 2021 г. подскочат на 4%. Кроме того, все задолженности россиянам советуют оплатить до конца декабря, так как с Нового года пени и штрафы за просрочку снова будут взыскивать.