Чиновник крупно опозорился во время совещания с Аксеновым: скандальное видео показали на весь экран

Чиновник крупно опозорился во время совещания с Аксеновым: скандальное видео показали на весь экран
Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
В ситуацию вмешался сам глава республики

Игорь Зворский, занимающий пост главы трудовой инспекции Крыма, выругался матом во время совещания с главой республики Сергеем Аксеновым. Скандальные кадры уже успели облететь Интернет.

Известно, что 3 декабря глава республики провел совещание, в ходе которого обсуждалось инфраструктурное развитие полуострова. Встреча транслировалась на телеканале "Крым 24".

После того, как один из докладчиков закончил выступать, техники по неизвестной причине решили включить на микрофоне Зворского громкую связь. В тот момент чиновник довольно эмоциональный диалог.  Во время совещания он выругался в телефонном разговоре с коллегой. Реплика была случайно выведена в эфир во время онлайн-трансляции.

"Какой-то закон он начал мне, б...., рассказывать", – заявил Зворский во время диалога.

После услышанного Аксенов потребовал, чтобы госслужащий отключил микрофон, передает "Город 24".

Позднее помощница Зворского заявила, что в тот неловкий момент чиновник беседовал с замминистра труда. А причину, по которой микрофон включили именно в это время, стоит адресовать техникам.

Сам Аксенов заявил изданию "Подъем", что намерен разобраться в инциденте, так как после рабочего совещания так и не поговорил со Зворским из-за плотного графика.

Ранее правительство Сахалина уволило чиновника за использование карты Курильских островов, отмеченных как территориальная часть Японии.

Егор МАЛКОВ

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