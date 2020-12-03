В Молдавии задумались о наделении русского языка особым статусом

Законопроект одобрили большинство местных парламентариев

Молдавский парламент утвердил во время первого чтения законопроект об использовании языков в республике, гарантирующих нацменьшинствам право на владение родного своей родной речью. Такое заявление сделал вице-спикер Влад Батрынча.

Два года назад местный конституционный суд вынес решение о признании устаревшим закона о языках, принятого в советское время. В нем указывалось, что русский язык наделен статусом средства общения между нациями.

По словам Батрынчи, большинство парламентариев проголосовали за вынесенный законопроект, в соответствии с которым у граждан есть возможность на изучение и использование родного языка.

Как отмечает РИА "Новости", при утверждении документа в итоговом чтении русский язык снова будет наделен в Молдавии статусом, соответствующим принятому за основу в годы СССР. А госорганы возьмут на себя обязанность доводить до местных жителей информацию на русском языке.

Егор МАЛКОВ

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