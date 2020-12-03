Президент поручил выполнить просьбу, с которой обратились участники конкурса

В Международный день инвалидов Владимир Путин встретился с представителями общественных организаций, где заодно поздравил победителей Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Чемпионат в этом году проходил в особых условиях – в основном, дистанционно. Как отметил Владимир Путин участники соревнований показали высокий уровень мастерства и профессиональной подготовки.

"За таким мастерством всегда стоит сила духа, упорство, целеустремлённость. Ровно эти же качества ведут вперёд, к новым победам и наших замечательных паралимпийцев, которыми мы по праву гордится, вся страна ими гордится", – сказал президент.

Путин отметил, что своим примером участники показали всем важный пример: если не сдаваться, то можно покорить любые вершины.

Золотыми призерами III и V Национальных чемпионатов "Абилимпикс" стали Илья Фомин и Полина Бивол. Они обратились к главе государства с благодарностью за поддержку в проведении конкурса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. По их словам, такие мероприятия помогают привлечь внимание потенциальных работодателей для подобного круга лиц.

К примеру, Илья отметил, что с помощью участия в конкурсе он смог сформировать хорошее портфолио для трудоустройства. В результате ему предложили место в одной из ведущих российских корпораций – "Роскосмос".

Полина Бивол сообщила, что "Абилимпикс" стал стартом ее профессионального развития. Она попросила президента рассмотреть возможность предоставить участникам чемпионата стажировки от работодателей, а также рабочие места и сертификаты на обучение профессии. Владимир Путин согласился и дал соответствующее распоряжение федеральным органам власти. Также глава поручил продумать более широкое участие бизнеса и госкомпаний в сопровождении конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и содействии их трудоустройству.

Напомним, чемпионат "Абилимпикс" входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Традиционно Владимир Путин проводит встречу, приуроченную к Международному дню инвалидов, посвященную обсуждению и решению острых проблем, с которыми сталкивается подобная категория граждан.