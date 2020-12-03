Растение стимулирует рост и предотвращает повреждение кожи

Последние исследования показали, что укрепить волосы и предотвратить облысение помогает обычный зеленый чай. Содержащиеся в нем катехины EGCG нейтрализуют негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона – гормонов, ускоряющих потерю волос.

Ученые провели эксперимент: втирали в кожу головы экстракт EGCG группе добровольцев. Уже через четыре дня они обнаружили, что волосы стали расти активнее. Специалисты предположили, что катехины стимулирует волосяные фолликулы и предотвращает повреждение кожи. Исследование провели также и на мышах, подмешивая им в пищу экстракт зеленого чая. Через полгода у грызунов активизировался рост шерсти.

Об эксперименте ученых пишет Daily Express.Стоит отметить, что процесс выпадения волос совершенно естественен: в день человек теряет от 50 до 100 штук. Однако если их количество заметно больше, нужно обратиться к специалисту.

Зеленый чай также снижает риск различных заболеваний и укрепляет иммунитет. Особенно полезен этот напиток в сезон простуд.