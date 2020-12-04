Наблюдателей обучат к выборам в Госдуму

Наблюдателей обучат к выборам в Госдуму
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Для обеспечения легитимности кампании планируется задействовать 100 000 человек

В конце января начнется обучение наблюдателей. Их подготовят к предстоящим выборам в Государственную Думу в 2021 году. 

Всего планируется обучить более 100 000 человек, все будет зависеть от потребностей. При подготовке наблюдателей будут ориентироваться на опыт голосования по поправкам в Конституцию, когда обучение проходило и в онлайн, и в офлайн формате. Наблюдателям объяснят основы  избирательного права, способы выявления и противодействия фейкам, процесс типологизации нарушений.

Но в отличие от голосования, которое прошло летом 2020 года, наблюдение за выборами в Госдуму предполагает участие наблюдателей от партий и кандидатов. Также дополнительные организационные трудности создает двухдневное досрочное голосование, поскольку будет требует дополнительные финансовые расходы.  

Так, за один день работы наблюдатели могут получать от 1000 до 3000 рублей в зависимости от региона. На один участок требуется два наблюдателя. 

"Подготовить 100 000 наблюдателей – вопрос не одного дня. Во-первых, нужно где-то найти 100 000 человек, которые смогут отработать три дня. А это большая физическая нагрузка. Во-вторых, их важно нормально обучить", – отметил Сергей Малахов в разговоре с "Ведомостями". 

Также политтехнолог добавил, что наблюдатели от общественных палат не заменят наблюдателей от кандидатов и партий, поскольку без участия заинтересованных лиц прозрачность выборов обеспечить не удастся. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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