Траты на праздник можно существенно сократить

С советских времен Новый год считается главным праздником у нас в стране. Поэтому стол по традиции ломится от разнообразных деликатесов, а кошельки пустеют после массовых забегов по магазинам в поисках подарков родным и знакомым. Пора менять стереотипы, призывает финансовый консультант Александр Доржиев.

Первое, от чего он рекомендует отказаться, это от дорогостоящих покупок.

"В последние дни перед Новым годом, даже в последние часы покупают совершенно ненужные вещи за очень высокую цену",

– отметил эксперт в эфире радио Sputnik. Он напомнил старую истину: дорог не подарок, а внимание, и предложил россиянам в этом году сделать акцент на приятных и полезных мелочах.

Второе – праздничный стол. В ночь на Новый год многие буквально объедаются, хотя вполне могли бы обойтись парой салатов и одним горячим блюдом с бокалом шампанского. Причем продумать меню лучше заранее.

"Тогда можно покупать все продукты не в одном месте, а в 2-3 магазинах и немного сэкономить",

– рекомендовал финансовый консультант.

Сократить новогодние расходы, по его мнению, можно и на елке: не покупать живое дерево, а отдать предпочтение "многоразовой" искусственной ели. А для антуража достаточно взять одну настоящую еловую веточку.

Ранее эксперты предупредили о значительном подорожании товаров и услуг в России, в том числе в сфере ЖКХ, после Нового года. При этом доходы россиян значительно упали, а условий для их восстановления пока не предвидится.