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Глава российского правительства Михаил Мишустин решил серьезно
простимулировать медицинских сотрудников в вопросе переезда на работу в
закрытые города (ЗАТО) дальневосточного региона и Крайнего Севера.
С этого года медицинские специалисты, решившие продолжить свою карьеру в отдаленных от центра регионах, получают солидную выплату из казны. Врачам выплачивают один миллион рублей, фельдшеров подстегивают к переезду 500 тысячами рублей.
Сегодня кабмин увеличил эти суммы вдвое для тех, кто отправится в ЗАТО дальневосточного региона и Крайнего Севера, пишет РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что власти подготовили новые коронавирусные выплаты.
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