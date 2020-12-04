Кабмин увеличил выплаты медикам в два раза

Врачам будут доплачивать за переезд в закрытые города Дальнего Востока

Глава российского правительства Михаил Мишустин решил серьезно простимулировать медицинских сотрудников в вопросе переезда на работу в закрытые города (ЗАТО) дальневосточного региона и Крайнего Севера.

С этого года медицинские специалисты, решившие продолжить свою карьеру в отдаленных от центра регионах, получают солидную выплату из казны. Врачам выплачивают один миллион рублей, фельдшеров подстегивают к переезду 500 тысячами рублей.

Сегодня кабмин увеличил эти суммы вдвое для тех, кто отправится в ЗАТО дальневосточного региона и Крайнего Севера, пишет РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что власти подготовили новые коронавирусные выплаты.

Ольга ФЕДОРОВА

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