В камере Тесака нашли кровавое послание о смерти

В камере Тесака нашли кровавое послание о смерти
Максим Марцинкевич. Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Надпись была сделана в пределах досягаемости рук Марцинкевича

В камере челябинского СИЗО, где было найдено тело Максима Марцинкевича, обнаружено послание, сделанное кровью. 

На внутренней поверхности верхнего яруса кровати была найдена надпись: "Тут умер Тесак", сообщает телеканал "РЕН ТВ". 

В постановления регионального управления СК отмечается, что тело Тесака было найдено на нижнем ярусе кровати. Послание расположено в пределах досягаемости рук умершего.

Ранее стало известно, что отец Тесака обнаружил на теле сына признаки пыток. При осмотре мужчина заметил следы от укола и повреждения, которые указывали на пытки. Так, на ноге покойного отсутствовали два ногтя. 

Напомним, что Максима Марцинкевича не стало 16 сентября. По данным следствия, Тесак покончил с собой. Рядом с собой он оставил предсмертную записку, в которой попросил у всех прощения, отметил, что не хочет доставлять проблем администрации СИЗО и попросил передать личные вещи его жене. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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