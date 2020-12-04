Большинство россиян останется без премии в конце года

Жители России могут забыть про традиционные предновогодние бонусы: в 2020 году 13-ю зарплату сотрудникам предприниматели платить не собираются. Доходы компаний существенно сократились в этом году, а в следующем ситуация может стать еще хуже, поясняет экономист Константин Юрченко.

"Предновогоднего счастья не будет",

– отметил Юрченко. Граждане уже затянули пояса, об этом свидетельствуют плачевные итоги "черной пятницы" – в прошлом году россияне позволили себе гораздо большие траты на этой глобальной распродаже, чем в 2020 году. Но это замкнутый круг: меньше покупок – меньше доход компаний. Поэтому бизнес в ответ не будет радовать сотрудников новогодними премиями.

"Верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет "извините",

– предположил эксперт в комментарии URA.RU.

При этом он отметил, что прогнозы на 2021 г. еще хуже. Чтобы выжить, бизнес вынужден формировать резервы за счет зарплатного фонда. Сократить оклад нельзя, поэтому под нож пойдут все дополнительные "плюшки".

Ранее финансовый аналитик дал совет россиянам, как не разориться на праздновании Нового года.