Специалисты предрекли серьезное ухудшение положения пожилых людей

Наступающий год сулит пенсионерам ряд перемен. При этом, по мнению экспертов, многие из них не обрадуют пожилых жителей России.



Больше всего людей должны расстроить изменения в сфере повышения пенсионного возраста, а также вступления в силу новых минимальных требований для выхода на пенсию.

Так, чтобы отправиться на заслуженный отдых 2021-м году, человек должен будет доказать, что у него есть 12 лет рабочего стажа, а также накоплен 21 пенсионный балл. По мнению специалистов, такие перемены являются "очень плохой новостью" для пожилых жителей нашей страны.

Будущий год также сулит повышение соцвыплат. Пенсии должны подскочить на целых 6,3%. Однако, по факту, эта прибавка составит всего около 1 тысячи рублей, что вряд ли сильно обрадует пожилых россиян.

Также осенью будущего года должны быть проиндексированы военные пенсии. При этом, по мнению некоторых представителей экспертного сообщества, серьезное увеличение выплат ждать не стоит.

В целом, прибавки к социальным выплатам либо растворятся в повышении цен, либо и вовсе будут незаметными, отмечает издание "Кonkurent".

Ранее стало известно, что россиянам позволили распоряжаться ошибочно начисленными пенсиями.