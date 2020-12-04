Злоумышленники орудуют в интернете

В нашей стране распространяется новый вид мошенничества – с помощью квитанций на оплату коммунальных услуг. Об этом россиян предупредили в ВТБ.

Из-за пандемии граждане большую часть услуг получают в интернете. Это оказалось на руку злоумышленникам. Они изобрели еще одну схему обмана.

Сначала гражданам отправляют по электронной почте уведомления об их якобы неплатежах по "коммуналке". Там указывают сумму долга, в среднем не больше 20 тыс. руб., и предлагают оплатить ее по высланной квитанции в банке или по Сети.

Если человек выбирал онлайн-оплату, ему указывали ссылки на сайты, куда нужно ввести данные его банковской карты. После этого такая важная личная информация попадала к мошенникам, и они опустошали счет доверчивого россиянина, сообщил РБК представитель ВТБ.

В случае отсутствия реакции на уведомление гражданину начинали звонить по телефону, требуя назвать реквизиты будто бы для проверки совершенных до этого платежей и утверждали, что он задолжал по ЖКУ. А еще спрашивали, каким способом ведется оплата, и данные карты, после чего говорили, что нужно провести "тестовую транзакцию" и назвать им код из SMS, передает телеканал "360".

Накануне сообщалось о мошенничестве при замене счетчиков. Злоумышленники ходили по квартирам и, называясь сотрудниками "ГорВодоУчета", предлагали жильцам установить новые недорогие счетчики. При этом никакого отношения к упомянутой организации они не имели.

Ранее жителей нашей страны предупреждали о росте мошенничества в "черную пятницу". Этот вид обмана также распространен в интернете.