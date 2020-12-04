Украина отреагировала на сообщения о стрельбе на границе с Россией

Обстоятельства произошедшего выясняются

Погранслужба Украины заявила об отсутствии каких-либо инцидентов на границе с Россией. По словам пограничников, они не фиксировали никаких выстрелов, сейчас нам месте возможной перестрелки проводится проверка, пишет РИА "Новости". 

"Российская сторона до этого срочно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы", – сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Власти Украины же инициировали встречу с представителями России для выяснения обстоятельств случившегося.

Напомним, что сегодня на границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате которой был застрелен один из трех мужчин. Нарушители пытались проникнуть на российскую территорию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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