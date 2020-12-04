Курс рубля
- Экономика и рубль продолжат слабеть: эксперт дал пессимистичный прогноз
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс рубля укрепился после решений ОПЕК+
Погранслужба Украины заявила об отсутствии каких-либо инцидентов на границе с Россией. По словам пограничников, они не фиксировали никаких выстрелов, сейчас нам месте возможной перестрелки проводится проверка, пишет РИА "Новости".
"Российская сторона до этого срочно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы", – сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Власти Украины же инициировали встречу с представителями России для выяснения обстоятельств случившегося.
Напомним, что сегодня на границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате которой был застрелен один из трех мужчин. Нарушители пытались проникнуть на российскую территорию.
Американский лидер собирается помешать новому решению Конгресса
Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь