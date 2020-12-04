В Турции задержали российских журналистов

В телекомпании заявили, что они не выходят на связь

Около Стамбула задержали двоих российских журналистов телеканала НТВ: Алексея Петрушко и его оператора Ивана Малышкина. О них уже сутки ничего неизвестно.

Как заявили в редакции канала, о своем задержании сотрудники сообщили утром 3 декабря. В тот момент они находились в пригороде Стамбула. Последний полноценный контакт с ними был в четверг в 12 часов по Москве. Тогда они сообщили, что их задерживают неизвестные.

Ближе к 21:00 Петрушко смог отправить короткое сообщение с текстом "Нас почему-то до сих пор держат". С тех пор связь с ними прервалась – на сообщения и звонки они не отвечают.

Что стало причиной задержания российских журналистов неизвестно. Сейчас российское и турецкое посольства, а также Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, чтобы установить местонахождение россиян.