Путин анонсировал новую трансформацию России

Путин анонсировал новую трансформацию России
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Перемены должны коснуться всех российских территорий

Главнокомандующий нашей страны Владимир Путин заявил, что в ближайшую десятилетку Россия должна пройти масштабную цифровую трансформацию.

Российский лидер подчеркнул, что практически во всех отраслях экономики нашей страны должны быть использованы высокие технологии, в частности, возможности искусственного интеллекта (ИИ).

При этом широкую поддержку получат наработки местных инновационных компаний, а также стартапов талантливых ученых.

Владимир Путин напомнил, что в мире создан огромный рынок для презентации научных находок. Нашей стране также необходимо развиваться в данной сфере, передает телеканал "Россия 1".

Президент России дал задание кабинету министров подготовить проекты законов, которые определили бы правила проведения экспериментальных правовых режимов в сфере ИИ.

К слову, с данной сферой активно знакомят учеников российских школ. Так, глава Камчатского края провел урок об искусственном интеллекте для школьников.

Ольга ФЕДОРОВА

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Доброжелатель
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Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр Герцен

Герцен(Про Путина сквозь века сказал)
Голимая феминистка
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президент россии Путин на ходу переквалифицировался из «обнулятора» в «цифровизатора», и это при том, что совершенно все цифровые технологии и вся цифровая техника поступает в россию исключительно с Запада, из Америки и Китая, в самой россии ничего этого не производится, то есть абсолютно полная зависимость россии от Запада, какая может быть цифровизация?, но в глазах и фантазиях Кремлевского «обнулятора» засветились яркими огнями «Нью Васюки», явственно зазвучали бурные россыпи золота, бриллиантов, серебра и драгоценностей, сваливающихся в бункеры-хранилища и в оффшоры!
Рождённый В СССР
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Ага провел урок "рассказал про искуственный интеллект" просто смешно, а я могу рассказать про полет на Луну и Марс и прроект Чубайса под названием " наногондон" . 99% российских школ не имеют обычных сраных компьютеров, не говоря об широкополосном интернете и собственных серверах))) О чем вы болезные??? Вы хотя бы лицензию на пентиум 3 купили , рраз у самих руки из <цензура> растут! Вон китайцы клепают у себя Пеньки 3 поколения и хотя бы школы компьютерами утыкали , для бюро не нужен Рицен или И5 и тем более И7. У вас нет дешевых процессоов ни лицензионных, ни отечественных)))) О какой цифре речь?
Рождённый В СССР
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Может намного важнее остановить китайский беспредел на Российской территории? Например варварскую вырубку леса, применение запрещенных удобрений, создание триад и теневого финансирования китайского бизнеса через них. И какая вам в <цензура> цифра, кода в России нет даже нормального отечественного инструмента, забери у вас АлиЭкспресс и вам крышка)))))
Гость
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Гость
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К слову, с данной сферой активно знакомят учеников российских школ. Так, глава Камчатского края провел урок об искусственном интеллекте для школьников.
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К слову, к рытью бункеров будут привлекать школьников младших классов. Если школьник выроет бункер по своим размерам значит главнокомандующему угрофинской чуди он будет впору -вот что должно лежать в основе интеллекта молодой поросли
Но вот и начался поросячий визг.
Гость
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Кастрюлеголовый черт вылез
Гость
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К слову, с данной сферой активно знакомят учеников российских школ. Так, глава Камчатского края провел урок об искусственном интеллекте для школьников.
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К слову, к рытью бункеров будут привлекать школьников младших классов. Если школьник выроет бункер по своим размерам значит главнокомандующему угрофинской чуди он будет впору -вот что должно лежать в основе интеллекта молодой поросли
Гость
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Главнокомандующий угрофинской чуди заявил что трансформация состоит в рытье бункеров по всей территории угрофинляндии глубиной не меньше его роста, то есть 1 метр 20 сантиметров
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