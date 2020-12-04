Перемены должны коснуться всех российских территорий

Главнокомандующий нашей страны Владимир Путин заявил, что в ближайшую десятилетку Россия должна пройти масштабную цифровую трансформацию.

Российский лидер подчеркнул, что практически во всех отраслях экономики нашей страны должны быть использованы высокие технологии, в частности, возможности искусственного интеллекта (ИИ).

При этом широкую поддержку получат наработки местных инновационных компаний, а также стартапов талантливых ученых.

Владимир Путин напомнил, что в мире создан огромный рынок для презентации научных находок. Нашей стране также необходимо развиваться в данной сфере, передает телеканал "Россия 1".

Президент России дал задание кабинету министров подготовить проекты законов, которые определили бы правила проведения экспериментальных правовых режимов в сфере ИИ.

К слову, с данной сферой активно знакомят учеников российских школ. Так, глава Камчатского края провел урок об искусственном интеллекте для школьников.

