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Главнокомандующий нашей страны Владимир Путин заявил, что в ближайшую десятилетку Россия должна пройти масштабную цифровую трансформацию.
Российский лидер подчеркнул, что практически во всех отраслях экономики нашей страны должны быть использованы высокие технологии, в частности, возможности искусственного интеллекта (ИИ).
При этом широкую поддержку получат наработки местных инновационных компаний, а также стартапов талантливых ученых.
Владимир Путин напомнил, что в мире создан огромный рынок для презентации научных находок. Нашей стране также необходимо развиваться в данной сфере, передает телеканал "Россия 1".
Президент России дал задание кабинету министров подготовить проекты законов, которые определили бы правила проведения экспериментальных правовых режимов в сфере ИИ.
К слову, с данной сферой активно знакомят учеников российских школ. Так, глава Камчатского края провел урок об искусственном интеллекте для школьников.
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Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь