Видео со сливом химикатов попало в Сеть

Мониторинг случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в России в 2020 г. выявил один из самых неблагоприятных с экологической точки зрения регионов России. По данным FinExpertiza, чаще всего концентрация вредных веществ в воздухе зашкаливала в Самарской области.

В местном антирейтинге на первые строчки выходит город Тольятти. И дело вовсе не в развитой промышленной инфраструктуре. Есть подозрение, что экологию уничтожают недобросовестные предприниматели.

Осенью 2020 г. в Интернете появились кадры, как на территорию бывшего завода "Фосфор" въезжают автоцистерны и прямо на землю сливают некую жидкость. При детальном рассмотрении на машинах можно увидеть надпись, напоминающую логотип компании "ЭкоВоз". Ее исполнительным директором является координатор федерального проекта "Чистая страна", депутат Самарской губернской думы от "Единой России" Денис Волков.

За журналистское расследование взялся автор программы "Моногород Тольятти" Александр Гремин. Он побывал на территории бывшего завода "Фосфор" и лично увидел то, о чем предупреждали активисты в соцсетях: там действительно идет сброс жидких отходов.

По словам журналиста, на территории появилось уже целое "вонючее озеро" с таким едким запахом, что находиться там без противогаза невозможно. Многочисленные следы от грузовиков доказывают, что слив происходит регулярно.

Пробу жидкости из этого "озера" Гремин отправил на экспертизу. Результат удручающий:

"Там вся таблица Менделеева и огромное превышение допустимых концентраций отдельных химических соединений. В десятки раз превышены показатели по нефтепродуктам, хлоридам и щелочи",

– рассказал Гремин в своей программе. Он предположил, что компания по переработке мусора использует щелочь для обработки пластиковых бутылок, а потом нелегально сливает ее на территории бывшего завода, чтобы не нести лишних расходов по утилизации токсичных веществ.

Общественное негодование, вызванное этой информацией, привлекло внимание к проблеме местной администрации. Представители властей Тольятти побывали на территории "Фосфора", а затем передали вопрос в надзорное ведомство. И все. Несмотря на то, что несанкционированный слив токсичных веществ подпадает под статью 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", уголовное дело по данному факту так и не возбуждено.

Зато в отношении Гремина звучат угрозы со стороны депутата Волкова и его компании "Эковоз". Опубликованную информацию называют фейком, фото– и видеокадры – монтажом, а журналиста грозят привлечь к ответственности за клевету.

Тем временем жители Тольятти продолжают дышать опасным воздухом и в страхе ждать весны – ведь с наступлением тепла опасные отходы просочатся в подземные источники, откуда подается вода в дома.