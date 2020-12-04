Кто убивает экологию Тольятти: на территории завода "Фосфор" обнаружили незаконный слив отходов

Кто убивает экологию Тольятти: на территории завода "Фосфор" обнаружили незаконный слив отходов
Кадр youtube.com
Видео со сливом химикатов попало в Сеть

Мониторинг случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в России в 2020 г. выявил один из самых неблагоприятных с экологической точки зрения регионов России. По данным FinExpertiza, чаще всего концентрация вредных веществ в воздухе зашкаливала в Самарской области.

В местном антирейтинге на первые строчки выходит город Тольятти. И дело вовсе не в развитой промышленной инфраструктуре. Есть подозрение, что экологию уничтожают недобросовестные предприниматели.

Осенью 2020 г. в Интернете появились кадры, как на территорию бывшего завода "Фосфор" въезжают автоцистерны и прямо на землю сливают некую жидкость. При детальном рассмотрении на машинах можно увидеть надпись, напоминающую логотип компании "ЭкоВоз". Ее исполнительным директором является координатор федерального проекта "Чистая страна", депутат Самарской губернской думы от "Единой России" Денис Волков.

Кадр youtube.com

За журналистское расследование взялся автор программы "Моногород Тольятти"  Александр Гремин. Он побывал на территории бывшего завода "Фосфор" и лично увидел то, о чем предупреждали активисты в соцсетях: там действительно идет сброс жидких отходов.

По словам журналиста, на территории появилось уже целое "вонючее озеро" с таким едким запахом, что находиться там без противогаза невозможно. Многочисленные следы от грузовиков доказывают, что слив происходит регулярно.

Пробу жидкости из этого "озера" Гремин отправил на экспертизу. Результат удручающий:

"Там вся таблица Менделеева и огромное превышение допустимых концентраций отдельных химических соединений. В десятки раз превышены показатели по нефтепродуктам, хлоридам и щелочи", 

– рассказал Гремин в своей программе. Он предположил, что компания по переработке мусора использует щелочь для обработки пластиковых бутылок, а потом нелегально сливает ее на территории бывшего завода, чтобы не нести лишних расходов по утилизации токсичных веществ.

Общественное негодование, вызванное этой информацией, привлекло внимание к проблеме местной администрации. Представители властей Тольятти побывали на территории "Фосфора", а затем передали вопрос в надзорное ведомство. И все. Несмотря на то, что несанкционированный слив токсичных веществ подпадает под статью 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", уголовное дело по данному факту так и не возбуждено.

Зато в отношении Гремина звучат угрозы со стороны депутата Волкова и его компании "Эковоз". Опубликованную информацию называют фейком, фото– и видеокадры – монтажом, а журналиста грозят привлечь к ответственности за клевету.

Тем временем жители Тольятти продолжают дышать опасным воздухом и в страхе ждать весны – ведь с наступлением тепла опасные отходы просочатся в подземные источники, откуда подается вода в дома.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Запуск "Северного потока-2" убьет украинский транзит

Россия откажется от перекачки газа через Незалежную через четыре года

Путин напугал Украину новым назначением Чубайса

В Киеве ожидают еще больших шагов Кремля на международной арене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1247 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей