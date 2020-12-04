Работающим с пенсионными накоплениями банкам запретили иметь долги

С 4 декабря 2020 г. в России начали действовать новые требования к финансовым организациям, на счета которых поступают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. Соответствующее постановление ранее приняло правительство РФ.

Согласно новым правилам, банки и прочие финансово-кредитные организации, где хранятся страховые взносы на накопительную часть пенсии, не должные иметь просроченной задолженности по депозитам, сообщает "Парламентская газета". Под действие постановления попадают также вклады, которые были открыты ранее за счет резервных средств Пенсионного фонда РФ.

Как пояснил сенатор "Валерий Рязанский, у пенсионеров не должно быть никаких сомнений, что их средства хранятся в надежном месте.

"Деньги пенсионеров должны быть надежно защищены. Это золотое правило. Никакого намека на то, что деньги могут пропасть или исчезнуть",

– подчеркнул сенатор. Поэтому, помимо отсутствия долгов, важным критерием для размещения пенсионных средств будет собственный банковский капитал в размере от 1 млрд рублей и высокий рейтинг на основании оценки специалистов.

По итогам прошлого года, наибольшую прибыль россиянам принесли вложения государственной УК ВЭБ, управляющей деньгами пенсионеров по поручению ПФР.

Ранее власти РФ продлили "заморозку" накопительной части пенсии до 2024 года.