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Британские ученые пришли к выводу, что частая боль в спине у мужчин может указывать на развитие рака простаты. Другими "индикаторами" прогрессирующей онкологии являются затрудненное или частое мочеиспускание, а также кровь в моче.
По словам специалистов, боли в спине усиливаются в течение нескольких недель. Неприятные симптомы связаны с тем, что происходит ослабление костей. В итоге человеку становится сложно ходить. Боль может ощущаться как днем, так и ночью, и для облегчения дискомфорта обычно требуются обезболивающие, передает издание Express.
Примечательно, что данный тип болевых ощущений отличается от артрита. Дело в том, что в последнем случае боль обычно появляется с утра, а потом исчезает.
Сообщается, что симптомы на ранних стадиях рака простаты похожи на признаки обычного увеличения предстательной железы. Данная проблема часто встречается у людей пожилого возраста.
Со временем рак простаты может перерасти во вторичный рак костей, что будет вызывать сильные боли в районе поясницы или бедер.
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