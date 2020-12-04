Депутата застукали за просмотром эротики на заседании Рады

Депутата застукали за просмотром эротики на заседании Рады
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В украинском парламенте очередной секс-скандал

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Петруняк наслаждался эротическими фото в ходе заседания парламента. О том, что сподвижника Владимира Зеленского застукали за просмотром в рабочее время картинок для взрослых, рассказал фотограф Ян Доброносов в своем "Фейсбук".

"Плохо, когда один выступает вживую, а другой депутат смотрит голую девушку?" – в шутку написал автор поста.

На опубликованных им кадрах можно увидеть экран смартфона пана Петруняка, на котором явно просматриваются очертания обнаженной женщины с большими размерами груди.

При этом в момент просмотра эротики в зале выступал представитель от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Григорий Мамка.

Украинские подписчики Доброносова в свойственной местному колориту манере весело отреагировали на увиденное, причем большинство предположило, что это работа с электоратом (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):

"Рейтинги телеканалу РАДА відчутно зросли під час цього слоту", "це пряме включення з виборцями", "Может это избиратель задаёт вопросы в прямом эфире?", "Может она взятку предлагает)", "Там же чітко написано "розглядається проєкт закону"", "Не голого ж мужика... іто вже добре ))", "Здравствуй ,грудень!))".

Необходимо добавить, что подобных проколов в современной Раде накопилось уже много. Последний громкий такой скандал произошел в октябре прошлого года и тоже с депутатом от "СН" Богданом Яременко. Его застукали за перепиской с проституткой, опять же в сессионном зале парламента. Пан Зеленский мягко пожурил своего представителя в Раде. Сам Яременко позднее принес извинения за свое поведение, назвав его "необдуманным".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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А чем там еще заниматься? Слушать разных дебилов.
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