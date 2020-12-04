Названа причина задержания российских журналистов в Турции

Названа причина задержания российских журналистов в Турции
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Репортеры долгое время не выходили на связь

Российских журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, работающих на телеканале НТВ, задержали в Турции по причине нарушения ими правил работы. Сообщается, что у мужчин не было аккредитации и разрешения на съемку.

Об этом заявили представители турецкого МИД. По некоторым данным, журналистов до сих пор не отпустили, передает РИА "Новости".

Напомним, третьего декабря, в четверг, появилась информация о том, что сотрудников программы "Центральное телевидение" задержали в пригороде Стамбула. Вечером этого же дня Алексей Петрушко отправил СМС с текстом "Нас почему-то до сих пор держат". Затем работники СМИ перестали выходить на связь, после чего телекомпания забила тревогу. Около суток об их судьбе не было никаких новостей. 

Разбираться в случившемся стали российское и турецкое посольства, а также Генконсульство России в Турции. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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голубой хохол
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Если нет аккредитации, то надо дать лет 10. <цензура> лезть в чужой монастырь ради личной выгоды.
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