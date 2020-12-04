В рейтинг вошли работы знаменитостей

Видеохостинг YouTube составил рейтинг самых популярных видео за 2020-й год. Тройка лидеров набрала десятки миллионов просмотров.

На первом месте – стендап Дейва Шаппелла на тему прав человека. Свое выступление комик посвятил погибшему от рук полицейского Джорджу Флойду, передает издание Deadline.

Следом идет видео инженера и изобретателя Марка Роббера. Мужчина показал, как делать кормушку для птиц со специальной защитой от белок.

Замыкает тройку лидеров пародия Алека Болдуина и Джима Керри на дебаты, проводимые Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Четвертое место занял блогер JeffreeStar, рассказывающий о расставании.

Пятое место досталось ролику, на котором был запечатлен самый большой фейерверк. Его стоимость составила около 600 тысяч долларов.

Сообщается, что самым популярным музыкальным видео стал клип "Life is good" проекта Future.