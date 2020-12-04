Волонтеры со всего мира решили принять участие в марафоне "Мы вместе"

Участники мероприятия доказали, что люди способны объединяться даже в самых сложных ситуациях

Добровольцы из разных стран решили принять участие в онлайн-марафоне "Мы вместе", который начался 4 декабря, в Международный день волонтера. Основной темой программы стало оказание взаимопомощи во время проблем, стоящих перед всем миром.

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко обратился со словами благодарности ко всем участникам, которые оказывают помощь медикам, а также занимаются доставкой продуктов и лекарств нуждающимся.

За прошедший год участники #МЫВМЕСТЕ оказали помощь более 4,5 млн жителям. По словам Кириенко, добровольцы смогли доказать, что даже в самых сложных ситуациях люди способны объединяться.

В мероприятии приняли участие волонтеры со всей России, а также представители из ста стран. В ходе предстоящей программы желающие могут принять участие в мастер-классах, развлекательных программах и различных дискуссиях.

В ходе дискуссии "Серебряное волонтерство: 10 лет истории" предметом обсуждения станут итоги первого десятилетия при участии правительства. На дискуссии "Волонтеры культуры" будут продемонстрированы лучшие примеры сотрудничества волонтеров с культурной сферой.

Подробная информация доступна по ссылке.