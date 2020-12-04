Инцидент не приведет к какому-либо конфликту между Киевом и Москвой

Граждане, которые сегодня попытались прорваться через российскую границу со стороны Украины, могли находиться под воздействием наркотиков и им просто "снесло крышу". Адекватный человек никогда не пойдет на подобные действия, зная высокий уровень защиты рубежей РФ. К такому выводу пришел киевский политолог Александр Булавин, комментируя утренние новости о перестрелке перестрелке на участке границы в районе Белгородской и Воронежской областей.

Эксперт отметил, что пока очень мало информации об инциденте, но допустил наличие таких же случаев в прошлом и будущем, поскольку отношения между Украиной и Россией находятся не в лучших отношениях.

"Но когда я узнал об инциденте, у меня возникло впечатление, что это даже не провокация, а следствие сильнодействующих наркотиков. Если ты пытаешься с оружием пересечь границу России, ты должен понимать, что тебя ждет", – сказал "ПолитНавигатору" Булавин.

По его словам, наши рубежи отлично укреплены и имеют достаточно технических средств слежения. Пройти российские пограничные барьеры сложно даже безоружным гражданам, считает украинский специалист.

Он исключил возможность провокации со стороны тех, кто прорывался, предположив, что у этих людей просто "сорвало крышу".

Также Булавин допустил, что на Украине могли банально не отследить момент прорыва. По его мнению, данный инцидент не приведет к какому-либо конфликту между Киевом и Москвой, более того, украинская сторона вообще открестится от нарушителей.

Одновременно эксперт убежден, что силовики Незалежной должны были уже поймать двоих сбежавших на украинскую территорию граждан, а также расследовать инцидент и "дать информацию об этом мировому сообществу", т.к. за ситуацией на границе наших двух стран внимательно следят из-за рубежа, резюмировал политолог.

Напомним, ранее в пятницу, 4 декабря, российские пограничники пресекли попытку вторжения на территорию РФ тремя вооруженными неизвестными. В ходе перестрелки один нарушитель был убит, другие двое сбежали назад в Незалежную.

Через пару часов "проснулись" в Погранслужбе Украины. Там заявили об отсутствии у них каких-либо сведений об инциденте на границе с Россией. Однако уведомили, что запросили встречу с российскими коллегами для разбора ситуации.

