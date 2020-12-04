Украинцы могли пойти на прорыв российской границы под наркотиками - эксперт

Украинцы могли пойти на прорыв российской границы под наркотиками - эксперт
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПолитолог объяснил опасность военных учений НАТО и Украины для России
Инцидент не приведет к какому-либо конфликту между Киевом и Москвой

Граждане, которые сегодня попытались прорваться через  российскую границу со стороны Украины, могли находиться под воздействием наркотиков и им просто "снесло крышу". Адекватный человек никогда не пойдет на подобные действия, зная высокий уровень защиты рубежей РФ. К такому выводу пришел киевский политолог Александр Булавин, комментируя утренние новости о перестрелке перестрелке на участке границы в районе Белгородской и Воронежской областей.

Эксперт отметил, что пока очень мало информации об инциденте, но допустил наличие таких же случаев в прошлом и будущем, поскольку отношения между Украиной и Россией находятся не в лучших отношениях.

"Но когда я узнал об инциденте, у меня возникло впечатление, что это даже не провокация, а следствие сильнодействующих наркотиков. Если ты пытаешься с оружием пересечь границу России, ты должен понимать, что тебя ждет", – сказал "ПолитНавигатору" Булавин.

По его словам, наши рубежи отлично укреплены и имеют достаточно технических средств слежения. Пройти российские пограничные барьеры сложно даже безоружным гражданам, считает украинский специалист.

Он исключил возможность провокации со стороны тех, кто прорывался, предположив, что у этих людей просто "сорвало крышу".

Также Булавин допустил, что на Украине могли банально не отследить момент прорыва. По его мнению, данный инцидент не приведет к какому-либо конфликту между Киевом и Москвой, более того, украинская сторона вообще открестится от нарушителей.

Одновременно эксперт убежден, что силовики Незалежной должны были уже поймать двоих сбежавших на украинскую территорию граждан, а также расследовать инцидент и "дать информацию об этом мировому сообществу", т.к. за ситуацией на границе наших двух стран внимательно следят из-за рубежа, резюмировал политолог.

Напомним, ранее в пятницу, 4 декабря, российские пограничники пресекли попытку вторжения на территорию РФ тремя вооруженными неизвестными. В ходе перестрелки один нарушитель был убит, другие двое сбежали назад в Незалежную.

Через пару часов "проснулись" в Погранслужбе Украины. Там заявили об отсутствии у них каких-либо сведений об инциденте на границе с Россией. Однако уведомили, что запросили встречу с российскими коллегами для разбора ситуации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
А если бы было наоборот,то шум был бы на весь мир?
1
новости партнеров

США пошли на попятную в вопросе "Северного потока-2"

В бундестаге заявили о начале переговорного процесса с американцами

Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе

Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей