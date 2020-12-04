Ученые назвали три самых опасных жизненных периода для употребления алкоголя

Ученые назвали три самых опасных жизненных периода для употребления алкоголя
Фото: pixabay.com
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Так, например, спиртное нежелательно употреблять пожилым людям

Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса назвали три периода жизни человека, когда алкоголь употреблять особенно опасно. Туда вошли беременность, поздний подростковый возраст, а также старость.

Ученые пришли к выводу, что даже умеренное употребление алкоголя в одном из вышеперечисленных периодов может привести к поражению мозга, передает The British Medical Journal.

Принимать алкоголь категорически запрещено во время беременности (от зачатия и вплоть до рождения ребенка). Согласно исследованию, из-за пагубного пристрастия матери страдает плод. Горячительные напитки вызывают у эмбриона уменьшение объема мозга и различные психологические отклонения. Кроме того, под ударом находятся умственные способности ребенка.

Второй опасный период – от 15 до 19 лет. Алкоголь пагубно влияет на работу мозга подростков, а также ослабляет развитие белого вещества.

И, наконец, спиртное не рекомендуется пить людям старше 65-ти лет. В противном случае риск развития деменции увеличивается в несколько раз.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как быстро вывести алкоголь из организма. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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