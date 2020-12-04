В Москве пройдет обсуждение программы обучения наблюдателей за выборами

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8 декабря в Москве пройдет обсуждение основных направлений программы подготовки наблюдателей на выборах. Организатором мероприятия выступает Координационный совет по общественному контролю за волеизъявлением при Общественной палате РФ.
Модератором конференции выступит глава совета, входящий в состав ОП по развитию СМИ Максим Григорьев.
В соответствии с российскими законами, Общественная палата вместе палатами регионов имеет право на направление наблюдателей для контроля за голосованием на участки волеизъявления. Для обеспечения процедуры на прошедшем голосовании по поправкам в Основной закон было направлено более 500 тыс. наблюдателей.
На уровень обеспечения контроля над процедурой влияет степень компетенции наблюдателей, а также уровень их подготовки. По этой причине Координационный совет объявил о предстоящем начале программы обучения необходимых кадров.
Подробная информация о круглом столе доступна по ссылке.
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