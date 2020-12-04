"Зеленая альтернатива" призвала ввести наказание для недобросовестных маркетологов

"Зеленая альтернатива" призвала ввести наказание для недобросовестных маркетологов
Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
Нечестные дельцы спекулируют на теме загрязнения окружающей среды и экологии

Лидер "Зеленой Альтернативы" Руслан Хвостов призвал власти к ужесточению наказания в отношении нечестных представителей бизнеса, готовых обмануть покупателей ради выгоды. Один из подобных методов, применяемых недобросовестными дельцами – заявления о мифической экологичности их продукции.

По словам политика, подобные явления не должны оставаться безнаказанными. В современном мире активно процветает гринвошинг, который заключается в использовании нечестных способов для формирования экологичного образа продукции, на деле не являющейся таковой.

Хвостов заявил, что в России отсутствует закон, закрепляющий понятия о "натуральной продукции", и "экологичности". По этой причине производители могут указывать на упаковках своих товаров все, что угодно.

Недобросовестные дельцы, добавил Хвостов, видят выгоду в распространении идей о необходимости использования экологичных средств. В итоге многие граждане становятся жертвами обмана десятков производителей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

США пошли на попятную в вопросе "Северного потока-2"

В бундестаге заявили о начале переговорного процесса с американцами

Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе

Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей