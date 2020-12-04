"Зеленая альтернатива" призвала ввести наказание для недобросовестных маркетологов

Нечестные дельцы спекулируют на теме загрязнения окружающей среды и экологии

Лидер "Зеленой Альтернативы" Руслан Хвостов призвал власти к ужесточению наказания в отношении нечестных представителей бизнеса, готовых обмануть покупателей ради выгоды. Один из подобных методов, применяемых недобросовестными дельцами – заявления о мифической экологичности их продукции.

По словам политика, подобные явления не должны оставаться безнаказанными. В современном мире активно процветает гринвошинг, который заключается в использовании нечестных способов для формирования экологичного образа продукции, на деле не являющейся таковой.

Хвостов заявил, что в России отсутствует закон, закрепляющий понятия о "натуральной продукции", и "экологичности". По этой причине производители могут указывать на упаковках своих товаров все, что угодно.

Недобросовестные дельцы, добавил Хвостов, видят выгоду в распространении идей о необходимости использования экологичных средств. В итоге многие граждане становятся жертвами обмана десятков производителей.