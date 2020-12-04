Главу РФ обошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Американское издание Bloomberg решило составить очередной список наиболее влиятельных личностей текущего года. На этот раз президент России Владимир Путин не пополнил основной лист, а вошел в перечень тех, кто, по мнению журналистов Соединенных Штатов, может считаться "предсказуемо достойными внимания".

Издание опубликовало своей список из 50 человек, действия и достижения которых, по мнению журналистов, и стали определяющими для уходящего года. Почетный лист разделен на бизнес, политику, науку, технологии, развлечения и финансы. В каждом из разделов читатель может ознакомиться с теми личностями, которые, как считают в Bloomberg, должны обрести вполне заслуженное внимание.

Стоит отметить, что российский лидер не попал ни в какой из списков, а лишь пополнил лист общественных деятелей, политиков и топ-менеджеров из "обычных подозреваемых", наряду с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Включение определенных имен в список Bloomberg 50 никого не удивит, поэтому мы определили для наиболее известных людей их собственный список", – объяснили американские журналисты.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заняла ведущую позицию в разделе "Политика" за "изгнание из-за самого большого вызова за всю историю давнего диктатора Александра Лукашенко". А в "Развлечениях" победила американская певица Билли Айлиш, выигравшая "Грэмми" сразу в четырех номинациях.

Ранее журнал Time опубликовал рейтинг наиболее влиятельных людей мира 2020 года.