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Американское издание Bloomberg решило составить очередной список наиболее влиятельных личностей текущего года. На этот раз президент России Владимир Путин не пополнил основной лист, а вошел в перечень тех, кто, по мнению журналистов Соединенных Штатов, может считаться "предсказуемо достойными внимания".
Издание опубликовало своей список из 50 человек, действия и достижения которых, по мнению журналистов, и стали определяющими для уходящего года. Почетный лист разделен на бизнес, политику, науку, технологии, развлечения и финансы. В каждом из разделов читатель может ознакомиться с теми личностями, которые, как считают в Bloomberg, должны обрести вполне заслуженное внимание.
Стоит отметить, что российский лидер не попал ни в какой из списков, а лишь пополнил лист общественных деятелей, политиков и топ-менеджеров из "обычных подозреваемых", наряду с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Включение определенных имен в список Bloomberg 50 никого не удивит, поэтому мы определили для наиболее известных людей их собственный список", – объяснили американские журналисты.
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